4 августа, 22:15

Ожегович: «Счастлив, что был частью «Пари НН»

Руслан Минаев

Нападающий Огнен Ожегович прокомментировал переход из «Пари НН» в «Атромитос».

«Я счастлив, что был частью такой команды, как «Пари НН». Я познакомился с замечательными людьми, некоторых из которых теперь могу назвать друзьями в жизни. Это был отличный опыт, мы вместе испытали как плохие, так и хорошие моменты, но в целом все было позитивно», — цитирует форварда пресс-служба «Пари НН».

31-летний серб выступал за нижегородцев с лета 2024 года. Он провел 19 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

РПЛ
ФК Атромитос
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
