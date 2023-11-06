Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:35

«Краснодар» сохраняет лидерство, ЦСКА вышел на третье место: турнирная таблица РПЛ после 14-го тура

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото ФК «Краснодар»

В понедельник, 6 ноября завершился 14-й тур чемпионата России.

«Краснодар» победил «Крылья Советов» (2:1) и сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Зенит», обыгравший «Балтику» (2:0), идет вторым, уступая «быкам» два очка.

ЦСКА благодаря победе над «Пари НН» (3:2) поднялся на третью строчку.

Результаты матчей 14-го тура РПЛ

И

В

Н

П

+/-

Очки

1

Краснодар

14

9

4

1

23-9

31

2

Зенит

14

9

2

3

29-13

29

3

ЦСКА

14

6

6

2

26-19

24

4

Крылья Советов

14

6

4

4

28-20

22

5

Динамо

14

5

7

2

22-19

22

6

Спартак

14

6

3

5

19-21

21

7

Локомотив

14

5

6

3

19-18

21

8

Пари НН

14

6

2

6

14-14

20

9

Рубин

14

5

4

5

13-20

19

10

Факел

14

5

3

6

13-16

18

11

Ростов

14

4

5

5

22-25

17

12

Урал

14

4

4

6

14-21

16

13

Оренбург

14

3

4

7

16-22

13

14

Ахмат

14

3

3

8

14-19

12

15

Балтика

14

3

2

9

12-21

11

16

Сочи

14

3

1

10

16-23

10

В 15-м туре встречаются: 11 ноября «Крылья Советов» — «Урал» (14.00), «Факел» — ЦСКА (14.00), «Локомотив» — «Ахмат» (16.30), «Зенит» — «Краснодар» (19.30)

12 ноября «Динамо» — «Оренбург» (16.30), «Сочи» — «Рубин» (19.00), «Спартак» — «Ростов» (19.30)

Футбол
РПЛ
0
Читайте также
«В Америке страшная борьба за место, много непорядочного — и русскому человеку это бросается в глаза»
Бой Павлович — Аспиналл станет соглавным событием турнира UFC 295 в Нью-Йорке
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Лосев предположил, почему Безбородов назначил пенальти в ворота «Динамо»: «Или плохое зрение, или злой умысел»
«Оренбург» пошутил над словами Карпина на послематчевой пресс-конференции
Скандальный пенальти, два удаления, шесть голов в Сочи! «Динамо» упустило победу, ведя 3:1
«Сочи» — «Динамо»: видео голов матча
«Сочи» и «Динамо»: сумасшедшая ничья на «Фиште». Онлайн-трансляция матча
«Динамо» упустило победу над «Сочи», выигрывая 3:1 до 62-й минуты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов считает, что «Локомотиву» реально попасть в тройку призеров РПЛ

«Сочи» — «Динамо»: видео голов матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 0 : 1
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 3 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости