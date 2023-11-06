«Краснодар» сохраняет лидерство, ЦСКА вышел на третье место: турнирная таблица РПЛ после 14-го тура
В понедельник, 6 ноября завершился 14-й тур чемпионата России.
«Краснодар» победил «Крылья Советов» (2:1) и сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Зенит», обыгравший «Балтику» (2:0), идет вторым, уступая «быкам» два очка.
ЦСКА благодаря победе над «Пари НН» (3:2) поднялся на третью строчку.
Результаты матчей 14-го тура РПЛ
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+/-
|
Очки
|
1
|
Краснодар
|
14
|
9
|
4
|
1
|
23-9
|
31
|
2
|
Зенит
|
14
|
9
|
2
|
3
|
29-13
|
29
|
3
|
ЦСКА
|
14
|
6
|
6
|
2
|
26-19
|
24
|
4
|
Крылья Советов
|
14
|
6
|
4
|
4
|
28-20
|
22
|
5
|
Динамо
|
14
|
5
|
7
|
2
|
22-19
|
22
|
6
|
Спартак
|
14
|
6
|
3
|
5
|
19-21
|
21
|
7
|
Локомотив
|
14
|
5
|
6
|
3
|
19-18
|
21
|
8
|
Пари НН
|
14
|
6
|
2
|
6
|
14-14
|
20
|
9
|
Рубин
|
14
|
5
|
4
|
5
|
13-20
|
19
|
10
|
Факел
|
14
|
5
|
3
|
6
|
13-16
|
18
|
11
|
Ростов
|
14
|
4
|
5
|
5
|
22-25
|
17
|
12
|
Урал
|
14
|
4
|
4
|
6
|
14-21
|
16
|
13
|
Оренбург
|
14
|
3
|
4
|
7
|
16-22
|
13
|
14
|
Ахмат
|
14
|
3
|
3
|
8
|
14-19
|
12
|
15
|
Балтика
|
14
|
3
|
2
|
9
|
12-21
|
11
|
16
|
Сочи
|
14
|
3
|
1
|
10
|
16-23
|
10
В 15-м туре встречаются: 11 ноября «Крылья Советов» — «Урал» (14.00), «Факел» — ЦСКА (14.00), «Локомотив» — «Ахмат» (16.30), «Зенит» — «Краснодар» (19.30)
12 ноября «Динамо» — «Оренбург» (16.30), «Сочи» — «Рубин» (19.00), «Спартак» — «Ростов» (19.30)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|1 : 1
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|0 : 1
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|3 : 3
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3