Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:25

РПЛ: «Краснодар» — «Крылья Советов», «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи 14-го тура

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Соболев, Хесус Медина, Даниил Денисов, Антон Зиньковский (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
14-й тур чемпионата России сезона-2023/24.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Факел
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Рубин
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Динамо

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2023/24

Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Источник: владелец «Оттавы» продал долю в «Монреале» за рекордные 2,5 миллиарда долларов
Неймар рассказал, как прошла операция на колене
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Балтика» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча
«Локо» и «Спартак» готовы заскочить на третье место, «Краснодар» опасается «Крыльев». Анонс 14-го тура
Операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за проблем с визой
«Спартак» не проиграет «Локомотиву», а «Зенит» разгромит «Балтику». Прогнозы на 14-й тур РПЛ
Деменко считает, что «Краснодар» не станет жертвовать Кубком ради первого места в РПЛ
Смородская: «Чалов справляется с ролью лидера на все сто процентов, он — мотор ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за проблем с визой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости