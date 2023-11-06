Билялетдинов считает, что «Локомотиву» реально попасть в тройку призеров РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением, сможет ли «Локомотив» побороться за призовые места в текущем сезоне.

«Мягко говоря, «Локомотиву» будет тяжело догнать «Краснодар». Но хороший рывок из трех-четырех побед подряд может приблизить команду к лидеру. Объективнее на ситуацию можно будет смотреть после зимней паузы. Реально ли «Локомотиву» быть в тройке? Реально. Нужна серия из побед. Тренер умеет готовить команду к весенней части чемпионата. Это мы увидели в прошлом сезоне. Думаю, после зимней паузы «Локо» будет выступать лучше и увереннее», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

После 14 туров «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).