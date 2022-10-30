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Сегодня, 21:30

Квинси Промес лидирует в гонке бомбардиров РПЛ после первого круга

Иван Торопцев
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес лидирует в гонке лучших бомбардиров после первого круга чемпионата России-2022/23.

На счету нидерландца 12 голов в 14 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. На втором месте — Малком из «Зенита» с 11 голами. Бразилец забил все свои мячи с игры, в отличие от идущего на третьей строчке Владимира Сычевого из «Оренбурга», у которого 2 из 11 голов — с пенальти.

Полностью со списком лучших бомбардиров РПЛ по итогам первого круга сезона-2022/23 можно ознакомиться по этой ссылке.

Лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне стал форвард Гамид Агаларов, который забил 19 голов за «Уфу». С сезона-2022/23 он играет за «Ахмат», в этом сезоне у него 1 гол в 8 матчах за грозненцев.

Квинси Промес
Футбол
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Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после первого круга
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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