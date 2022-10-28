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Сегодня, 11:00

РПЛ, 15-й тур: «Оренбург» против «Факела», «Спартак» примет «Торпедо» и другие матчи

«Оренбург» сыграет против «Факела», «Зенит» в гостях у «Краснодара» в матчах 15 тура РПЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Данил Пруцев, Павел Маслов и Антон Зиньковский (слева направо).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 28 октября, стартует 15-й тур чемпионата России по футболу. «Оренбург» сыграет с «Факелом», «Зенит» отправится в гости к «Краснодару» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр. Видеотрансляции матчей РПЛ доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
28 окт, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Химки
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Урал
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Торпедо М
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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