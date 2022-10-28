РПЛ, 15-й тур: «Оренбург» против «Факела», «Спартак» примет «Торпедо» и другие матчи

«Оренбург» сыграет против «Факела», «Зенит» в гостях у «Краснодара» в матчах 15 тура РПЛ

В пятницу, 28 октября, стартует 15-й тур чемпионата России по футболу. «Оренбург» сыграет с «Факелом», «Зенит» отправится в гости к «Краснодару» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр. Видеотрансляции матчей РПЛ доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».