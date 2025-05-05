«Краснодар» и «Зенит» одержали победы: таблица РПЛ после 27-го тура

Лидеры чемпионата России: «Краснодар» и «Зенит» — одержали победы в 27-м туре премьер-лиги.

«Быки» обыграли «Рубин» (2:1), а сине-бело-голубые с таким же счетом победили «Пари НН» (2:1).

ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), «Спартак» не смог победить «Факел» (0:0), «Локомотив» — «Оренбург» (1:1). «Динамо» в меньшинстве обыграло «Крылья Советов» (3:1).

РПЛ: результаты всех матчей 27-го тура