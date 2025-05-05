Отец Гладышева: «Золотой мяч»? 0,01 процента в душе был еще до 2022 года»

Отец нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева Вадим Гладышев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении сына.

Бело-голубые на выезде обыграли «Крылья Советов» в матче 27-го тура РПЛ — 3:1. Победу «Динамо» принес дубль Гладышева. 22-летний форвард вывел свою команду вперед на 55-й минуте и забил третий мяч своей команды на 83-й.

— Смотрел матч на стадионе! Я думаю, в этот день он должен был забить. Тем более рядом с Тольятти, откуда он родом. Молодец! Пусть продолжает в том же духе. Было бы счастье, да несчастье помогло, играет вместо Тюкавина. Молодец! «Золотой мяч»? Это, конечно, прикольно. 0,01 процента в душе был, зная его. Особенно на фоне сборных, когда он играл за команду до 19 лет, я видел уровень. Еще до 2022 года. Думаю, по Европе можно было... Но видите, как ситуация сложилась, — сказал Гладышев-старший «СЭ».

«Динамо» (50 очков) остается на пятом месте в РПЛ. Команда провела первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.