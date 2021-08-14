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РПЛ, 4-й тур: расписание и результаты всех матчей

08:00
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
4-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

14 августа, суббота

«Нижний Новгород» — «Уфа»

Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 17.30 (Матч Футбол 1 — 17.25).

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург). ВАР: Москалев (Воронеж).

Нижний Новгород — Уфа

«Спартак» — «Урал»

Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 17.30 (Матч Премьер — 17.00).

Судья: Кукуляк (Калуга). ВАР: Турбин (Дмитров).

Спартак — Урал

«Ахмат» — «Динамо»

Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 20.00 (Матч ТВ — 19.55).

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону). ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург).

Ахмат — Динамо

«Ростов» — ЦСКА

Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55).

Судья: Левников (Санкт-Петербург). ВАР: Жабченко (Краснодар).

Ростов — ЦСКА

15 августа, воскресенье

«Локомотив» — «Зенит»

15 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена». 17.30 (Матч ТВ — 17.00).

Судья: Карасев (Москва). ВАР: Мешков (Дмитров).

Локомотив — Зенит

«Краснодар» — «Арсенал»

15 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.00 (Матч ТВ — 19.55).

Судья: Шадыханов (Москва). ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург).

Краснодар — Арсенал Т

«Рубин» — «Крылья Советов»

15 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55).

Судья: Сухой (Люберцы). ВАР: Турбин (Дмитров).

Рубин — Крылья Советов

16 августа, понедельник

«Сочи» — «Химки»

16 августа. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч Премьер — 18.55).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). ВАР: Кукуляк (Калуга).

Сочи — Химки

Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата России — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Урал

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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