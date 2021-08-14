РПЛ, 4-й тур: расписание и результаты всех матчей
14 августа, суббота
Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 17.30 (Матч Футбол 1 — 17.25).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург). ВАР: Москалев (Воронеж).
Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 17.30 (Матч Премьер — 17.00).
Судья: Кукуляк (Калуга). ВАР: Турбин (Дмитров).
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 20.00 (Матч ТВ — 19.55).
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону). ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург).
Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55).
Судья: Левников (Санкт-Петербург). ВАР: Жабченко (Краснодар).
15 августа, воскресенье
15 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена». 17.30 (Матч ТВ — 17.00).
Судья: Карасев (Москва). ВАР: Мешков (Дмитров).
15 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.00 (Матч ТВ — 19.55).
Судья: Шадыханов (Москва). ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург).
15 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55).
Судья: Сухой (Люберцы). ВАР: Турбин (Дмитров).
16 августа, понедельник
16 августа. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч Премьер — 18.55).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). ВАР: Кукуляк (Калуга).
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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