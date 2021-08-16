Дубль Попова помог «Сочи» обыграть «Химки»

«Сочи» победил «Химки» (3:0) в матче четвертого тура Тинькофф РПЛ. Команда одержала третью победу подряд.

На 17-й минуте счет открыл Максим Барсов. После этого дубль оформил Ивелин Попов. Также болгарский легионер сделал результативный пас в эпизоде с первым голом.

«Сочи» набрал девять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. У «Химок» четыре очка и 12-я позиция.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». «Химкам» предстоит домашний матч с «Рубином».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

«Сочи» — «Химки» — 3:0 (1:0)

Голы: Барсов, 17 (1:0). Попов, 54 (2:0). Попов, 75 (3:0).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика, Юрганов, Барач, Прохин (Маммана, 79), Попов (Воробьев, 79), Юсупов (Павлов, 86), Ангбан (Жоаузинью, 76), Барсов (Бурмистров, 46).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстоль (Камышев, 89), Глушаков (Адеми, 83), Кухарчук (Соколов, 46), Трошечкин (Сабович, 46), Себай (Садыгов, 90).

Предупреждение: Сабович, 79.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва), Князев (Курск).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Калугин (Москва).

16 августа. Сочи. Стадион «Фишт».