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«Бешикташ» согласился отпустить Ляича в «Спартак», но девушка игрока не захотела ехать в Москву

21:54
Адем Ляич со своей девушкой. Фото Instagram
Адем Ляич со своей девушкой. Фото Instagram
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Агент полузащитника «Бешикташа» Адема Ляича на прошлой неделе побывал в Москве, где провел переговоры с ЦСКА и «Спартаком». Красно-белые предложили взять 29-летнего игрока в аренду с опцией выкупа, сообщает Fotospor.

«Бешикташ» принял это предложение. Когда стороны согласовали все детали сделки, Адем отказался от перехода, заявив, что его девушка не хочет жить в Москве.

После этого президент «Бешикташа» потребовал от главного тренера исключить Ляича из состава. Теперь хавбек будет работать индивидуально, отдельно от своих партнеров по команде.

В прошлом сезоне хавбек провел 24 матча за «Бешикташ», забил два гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Ляича в 6 миллионов евро. Его контракт с турецкой командой действует до конца июня 2022 года.

Ляич является игроком сборной Сербии, на его счету более 40 матчей в составе национальной команды.

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Иван Шитик все материалы автора

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