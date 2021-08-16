«Бешикташ» согласился отпустить Ляича в «Спартак», но девушка игрока не захотела ехать в Москву

Агент полузащитника «Бешикташа» Адема Ляича на прошлой неделе побывал в Москве, где провел переговоры с ЦСКА и «Спартаком». Красно-белые предложили взять 29-летнего игрока в аренду с опцией выкупа, сообщает Fotospor.

«Бешикташ» принял это предложение. Когда стороны согласовали все детали сделки, Адем отказался от перехода, заявив, что его девушка не хочет жить в Москве.

После этого президент «Бешикташа» потребовал от главного тренера исключить Ляича из состава. Теперь хавбек будет работать индивидуально, отдельно от своих партнеров по команде.

В прошлом сезоне хавбек провел 24 матча за «Бешикташ», забил два гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Ляича в 6 миллионов евро. Его контракт с турецкой командой действует до конца июня 2022 года.

Ляич является игроком сборной Сербии, на его счету более 40 матчей в составе национальной команды.