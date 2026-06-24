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Стал известен календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27

Руслан Минаев
РФС опубликовал расписание матчей Пути РПЛ Кубка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз утвердил календарь матчей группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2026/27.

Первый тур пройдет с 4 по 6 августа, второй — с 18 по 20 августа, третий — с 1 по 3 сентября, четвертый — с 13 по 15 октября, пятый — с 27 по 29 октября, шестой — с 24 по 26 ноября.

Ранее прошла жеребьевка Пути регионов Кубка страны.

&laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;группе с &laquo;Краснодаром&raquo;, ЦСКА&nbsp;&mdash; с &laquo;Локомотивом&raquo;. Итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России.«Динамо» в группе с «Краснодаром», ЦСКА — с «Локомотивом». Итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России

1-й тур. 4-6 августа

Группа А
«Спартак» — «Оренбург»
«Родина» — «Рубин»

Группа В
«Краснодар» — «Ахмат»
«Факел» — «Динамо» (Москва)

Группа С
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»
«Зенит» — «Балтика»

Группа D
«Локомотив» — ЦСКА
«Акрон» — «Ростов»

2-й тур. 18-20 августа

Группа А
«Родина» — «Оренбург»
«Рубин» — «Спартак»

Группа В
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»
«Ахмат» — «Факел»

Группа С
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала)

Группа D
«Ростов» — «Локомотив»
ЦСКА — «Акрон»

3-й тур. 1-3 сентября

Группа А
«Спартак» — «Родина»
«Оренбург» — «Рубин»

Группа В
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»
«Факел» — «Краснодар»

Группа С
«Балтика» — «Крылья Советов»
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала)

Группа D
«Ростов» — ЦСКА
«Акрон» — «Локомотив»

4-й тур. 13-15 октября

Группа А
«Родина» — «Спартак»
«Рубин» — «Оренбург»

Группа В
«Краснодар» — «Факел»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва)

Группа С
«Крылья Советов» — «Балтика»
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»

Группа D
ЦСКА — «Ростов»
«Локомотив» — «Акрон»

5-й тур. 27-29 октября

Группа А
«Спартак» — «Рубин»
«Оренбург» — «Родина»

Группа В
«Краснодар» — «Динамо» (Москва)
«Факел» — «Ахмат»

Группа С
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
«Балтика» — «Зенит»

Группа D
ЦСКА — «Локомотив»
«Ростов» — «Акрон»

6-й тур. 24-26 ноября

Группа А
«Оренбург» — «Спартак»
«Рубин» — «Родина»

Группа В
«Ахмат» — «Краснодар»
«Динамо» (Москва) — «Факел»

Группа С
«Динамо» (Махачкала) — «Балтика»
«Зенит» — «Крылья Советов»

Группа D
«Локомотив» — «Ростов»
«Акрон» — ЦСКА

РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2026/27

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