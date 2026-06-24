Стал известен календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27

Российский футбольный союз утвердил календарь матчей группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2026/27.

Первый тур пройдет с 4 по 6 августа, второй — с 18 по 20 августа, третий — с 1 по 3 сентября, четвертый — с 13 по 15 октября, пятый — с 27 по 29 октября, шестой — с 24 по 26 ноября.

Ранее прошла жеребьевка Пути регионов Кубка страны.

1-й тур. 4-6 августа

Группа А

«Спартак» — «Оренбург»

«Родина» — «Рубин»

Группа В

«Краснодар» — «Ахмат»

«Факел» — «Динамо» (Москва)

Группа С

«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»

«Зенит» — «Балтика»

Группа D

«Локомотив» — ЦСКА

«Акрон» — «Ростов»

2-й тур. 18-20 августа

Группа А

«Родина» — «Оренбург»

«Рубин» — «Спартак»

Группа В

«Динамо» (Москва) — «Краснодар»

«Ахмат» — «Факел»

Группа С

«Крылья Советов» — «Зенит»

«Балтика» — «Динамо» (Махачкала)

Группа D

«Ростов» — «Локомотив»

ЦСКА — «Акрон»

3-й тур. 1-3 сентября

Группа А

«Спартак» — «Родина»

«Оренбург» — «Рубин»

Группа В

«Динамо» (Москва) — «Ахмат»

«Факел» — «Краснодар»

Группа С

«Балтика» — «Крылья Советов»

«Зенит» — «Динамо» (Махачкала)

Группа D

«Ростов» — ЦСКА

«Акрон» — «Локомотив»

4-й тур. 13-15 октября

Группа А

«Родина» — «Спартак»

«Рубин» — «Оренбург»

Группа В

«Краснодар» — «Факел»

«Ахмат» — «Динамо» (Москва)

Группа С

«Крылья Советов» — «Балтика»

«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»

Группа D

ЦСКА — «Ростов»

«Локомотив» — «Акрон»

5-й тур. 27-29 октября

Группа А

«Спартак» — «Рубин»

«Оренбург» — «Родина»

Группа В

«Краснодар» — «Динамо» (Москва)

«Факел» — «Ахмат»

Группа С

«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)

«Балтика» — «Зенит»

Группа D

ЦСКА — «Локомотив»

«Ростов» — «Акрон»

6-й тур. 24-26 ноября

Группа А

«Оренбург» — «Спартак»

«Рубин» — «Родина»

Группа В

«Ахмат» — «Краснодар»

«Динамо» (Москва) — «Факел»

Группа С

«Динамо» (Махачкала) — «Балтика»

«Зенит» — «Крылья Советов»

Группа D

«Локомотив» — «Ростов»

«Акрон» — ЦСКА

РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2026/27