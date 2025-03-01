Чемпионат России: «Ахмат» — без Швеца, «Зенит» — без Караваева, «Спартак» — без Коледина

Игроки основных составов «Зенита» и «Ахмата», а также перспективный защитник «Спартака» не вошли в заявки своих команд на вторую часть чемпионата России-2024/25.

Травмированный Антон Швец, который теоретически может восстановиться до завершения сезона, 19 февраля был отзаявлен «Ахматом», освободив место в списке А.

Такая же ситуация с Вячеславом Караваевым — он отзаявлен 20 февраля. Эта отзаявка освободила место для другого футболиста в списке А. В отличие от Швеца срок восстановления зенитовца намного дольше, он не успел бы выздороветь и выйти на поле в этом чемпионате.

На весеннюю часть турнира не заявлен талантливый 20-летний защитник «Спартака» Юрий Коледин. В середине января красно-белые вернули его из аренды в «Торпедо». Воспитанник «Зенита» съездил на сбор, но этим все и закончилось. В заявку его не включили. Он мог бы оказаться в «Родине», но клубы не согласовали условия трансфера.