Константин Лепехин: «Не факт, что «Зенит» выиграет у ЦСКА»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча петербуржцев с ЦСКА.

Игра 19-го тура РПЛ состоится сегодня, 1 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 16.30 мск.

«Преимущество всегда будет на стороне «Зенита», — цитирует Лепехина «РБ Спорт». — Но не факт, что петербуржцы сегодня выиграют. «Зениту» нужно доказывать, что они фавориты. У команды были осечки, но в тех матчах она тоже была фаворитом. Игра с ЦСКА будет тяжелой. Команды еще вкатываются в сезон. После перерыва очень редко получаются яркие матчи. Будет напряженная игра».