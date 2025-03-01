«Химки» — «Факел»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Химки» и «Факел» встретятся в матче 19-го тура чемпионата России

«Химки» и «Факел» встретятся в матче 19-го тура российской Премьер-лиги в воскресенье, 2 марта. Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями и результатом игры «Химки» — «Факел» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта 2025, 14:00. Арена Химки (Химки)

«Химки» набрали 16 очков в РПЛ, «Факел» — 14, обе команды находятся в зоне стыковых матчей. Встреча клубов в первом круге завершился вничью (1:1).

В 18-м туре чемпионата России до зимней паузы «Химки» уступили московскому «Динамо» со счетом 1:4, а «Факел» проиграл ЦСКА (0:1).