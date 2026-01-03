Источник: Карседо согласился включить Романова в свой штаб в «Спартаке»

Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо, который может возглавить «Спартак», согласился включить Вадима Романова в свой штаб в московском клубе, сообщает Metaratings.

По информации источника, включение 47-летнего россиянина в штаб — одно из условий руководства «Спартака» при переговорах. Карседо дал предварительное согласие. Романов исполнял обязанности главного тренера команды перед зимней паузой.

3 января «СЭ» сообщил, что 52-летний испанец на следующей неделе прилетит в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком».

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

В 2020 году Карседо начал самостоятельную карьеру, возглавив «Ибицу», которую покинул в декабре 2021-го. С мая по декабрь 2022-го испанец работал в «Сарагосе». C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса», с которым стал чемпионом Кипра и победителем Кубка страны.