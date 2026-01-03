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Источник: Карседо согласился включить Романова в свой штаб в «Спартаке»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо, который может возглавить «Спартак», согласился включить Вадима Романова в свой штаб в московском клубе, сообщает Metaratings.

По информации источника, включение 47-летнего россиянина в штаб — одно из условий руководства «Спартака» при переговорах. Карседо дал предварительное согласие. Романов исполнял обязанности главного тренера команды перед зимней паузой.

3 января «СЭ» сообщил, что 52-летний испанец на следующей неделе прилетит в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком».

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

В 2020 году Карседо начал самостоятельную карьеру, возглавив «Ибицу», которую покинул в декабре 2021-го. С мая по декабрь 2022-го испанец работал в «Сарагосе». C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса», с которым стал чемпионом Кипра и победителем Кубка страны.

Источник: Metaratings
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Вадим Романов
Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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П
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Маркиньос

Спартак

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