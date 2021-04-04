Чемпион СССР Маховиков верит в попадание «Динамо» в первую тройку РПЛ

Чемпион СССР в составе «Динамо» Александр Маховиков заявил, что бело-голубые по игре способны попасть в тройку по итогам чемпионата России-2020/21. В субботу, 3 апреля, «Динамо» в домашнем матче 24-го тура Тинькофф РПЛ разгромило «Уфу» со счетом 4:0

«Надеюсь, что «Динамо» в этом сезоне займет место в первой тройке, по игре способны, — приводит ТАСС слова Маховикова. — Шварц привнес в команду свежесть, игра стала лучше по сравнению с началом сезона. Тюкавин и Захарян большие молодцы, по тому, что показывают сейчас, — их ждет большое будущее».

По словам чемпиона СССР 1976 года (весна), игра с «Уфой», на которой он был, ему очень понравилась.

«Динамо» (42 очка) располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего третьим «Локомотива» на один балл.