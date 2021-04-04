Семин поддержал Мусаева: «Увидим тебя во главе твоего любимого клуба»
Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал своего коллегу Мурада Мусаева, который покинул «Краснодар».
37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.
«Хочу выразить поддержку моему молодому коллеге Мураду Мусаеву, — написал Семин в Instagram. — Мурад вырос в системе клуба, получил глубокие знания и уже громадный опыт! С тобой «Краснодар» дважды выиграл бронзовые медали чемпионата России, 1/8 Лиги Европы, ты прошел сложный отбор Лиги чемпионов и «Краснодар» впервые увидел лучшие команды Европы! В футболе много факторов, которые играют большую роль в конечном результате! Я уверен, что мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба! Удачи тебе!».
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