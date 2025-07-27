Челестини: «Меня грамотно называть и итальянцем, и швейцарцем»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о своей национальности.

Ранее комментатор Георгий Черданцев неоднократно называл 49-летнего специалиста итальянцем, а позже резко отреагировал на критику в свой адрес.

«Мои родители итальянцы, но родился я в Швейцарии. Поэтому меня грамотно называть и итальянцем, и швейцарцем. Я ощущаю себя гражданином мира», — сказал Челестини на пресс-конференции.

Челестини возглавил ЦСКА в летнее межсезонье. Он сменил на посту главного тренера серба Марко Николича.

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