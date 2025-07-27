Круговой — о дубле в ворота «Ахмата»: «Оказался в нужном месте в нужное время»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал дубль в ворота «Ахмата» в матче 2-го тура РПЛ (2:1).

— Оказался в нужном месте в нужное время. Такое бывает, — сказал Круговой. — Мы всегда должны дома побеждать и не пропускать. Такие игры, как сегодня с «Ахматом», бывают. Самое главное — верить в свои силы и выигрывать.

— Когда в последний раз у вас был дубль?

— В академии, наверное.

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