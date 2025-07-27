27 июля 2025, 17:47

В ЦСКА анонсировали переход Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»

Микеле Антонов
Корреспондент
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о ходе переговоров по трансферу Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир».

«Аббосбек Файзуллаев прошел медосмотр, он в Стамбуле. Стороны финализируют сделку по части оплаты», — сказал Брейдо на пресс-конференции после матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

В сезоне-2024/25 Файзуллаев в 39 матчах за ЦСКА во всех турнирах забил 3 гола и сделал 8 результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Илья Самошников, Бахтиер Зайнутдинов, Кристиан Рамирес, Сергей Пиняев.Кого еще возьмут «Зенит» и «Спартак», Зайнутдинов едет к Карпину, Пиняев остается в «Локо». Таблица трансферов РПЛ

«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 52-19 65
2
 Краснодар 29 19 6 4 57-23 63
3
 Локомотив 29 14 11 4 53-36 53
4
 Спартак 29 15 6 8 47-39 51
5
 ЦСКА 29 14 6 9 41-32 48
6
 Балтика 29 11 13 5 37-19 46
7
 Рубин 29 11 9 9 27-28 42
8
 Динамо 29 11 9 9 49-39 42
9
 Ахмат 29 9 9 11 34-38 36
10
 Ростов 29 8 9 12 25-31 33
11
 Оренбург 29 7 8 14 29-41 29
12
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-49 29
13
 Акрон 29 6 9 14 34-49 27
14
 Динамо Мх 29 5 10 14 19-37 25
15
 Пари НН 29 6 4 19 24-48 22
16
 Сочи 29 6 3 20 28-59 21
Результаты / календарь
17.05 18:00 Ростов – Зенит - : -
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург - : -
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон - : -
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив - : -
17.05 18:00 Рубин – Пари НН - : -
17.05 18:00 Балтика – Динамо - : -
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак - : -
17.05 18:00 Сочи – Ахмат - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 25 1 5
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 27 1 3
