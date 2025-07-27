В ЦСКА анонсировали переход Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о ходе переговоров по трансферу Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир».
«Аббосбек Файзуллаев прошел медосмотр, он в Стамбуле. Стороны финализируют сделку по части оплаты», — сказал Брейдо на пресс-конференции после матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).
В сезоне-2024/25 Файзуллаев в 39 матчах за ЦСКА во всех турнирах забил 3 гола и сделал 8 результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|
2
|Краснодар
|29
|19
|6
|4
|57-23
|63
|
3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|
4
|Спартак
|29
|15
|6
|8
|47-39
|51
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|
6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|
7
|Рубин
|29
|11
|9
|9
|27-28
|42
|
8
|Динамо
|29
|11
|9
|9
|49-39
|42
|
9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|
10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|
11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|
12
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|
13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|
14
|Динамо Мх
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|
15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|
16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
