В ЦСКА анонсировали переход Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о ходе переговоров по трансферу Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир».

«Аббосбек Файзуллаев прошел медосмотр, он в Стамбуле. Стороны финализируют сделку по части оплаты», — сказал Брейдо на пресс-конференции после матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

В сезоне-2024/25 Файзуллаев в 39 матчах за ЦСКА во всех турнирах забил 3 гола и сделал 8 результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8 миллионов евро.