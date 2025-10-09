Челестини признали лучшим тренером сентября в РПЛ

Главного тренера ЦСКА Фабио Челестини признали лучшим тренером сентября в РПЛ. Швейцарский специалист победил в голосовании болельщиков и был признан лучшим экспертами лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.

49-летний Челестини получает награду лучшему тренеру второй месяц подряд.

В сентябре 2025 года ЦСКА победил «Балтику» дома (1:0), «Сочи» на выезде (3:1) и «Ростов» в гостях (1:0). Набрав в 11 матчах 24 очка, армейцы лидируют в турнирной таблице РПЛ.