Мажич: «Хочу внести ясность, срок наказания судьи — моя ответственность. Я решаю, на сколько накажут арбитра»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе ЭСК.

— Среди руководителей клубов сложилось мнение, что ЭСК не помогает решать проблемы с судейством после матчей. Якобы орган обеляет своих арбитров. Как можно изменить этот имидж?

— Если судья совершил ошибку, если ЭСК признал это, что должно последовать? Мы должны убрать судью? А если происходят вмешательства ВАР? У нас регулярно спрашивают — на сколько вы накажете судью? Хочу внести ясность, срок наказания судьи — моя ответственность. Я решаю, будет ли наказание на два или три тура. Некоторых арбитров не было достаточно долго. Ошибка — есть ошибка.

Мажич возглавил департамент судейства и инспектирования РФС в июне 2023 года.