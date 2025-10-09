Семин назвал закономерным лидерство ЦСКА в РПЛ

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном чемпионстве ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Лидерство ЦСКА в турнирной таблице закономерно. Но в чемпионате есть прекрасно играющие «Краснодар» и «Локомотив». Еще есть и «Зенит», который не на много отстает от лидеров. Все только начинается. Не спешил бы говорить о конечных результатах. Даже команды, которые находятся во второй половине таблицы, преподносят сюрпризы», — сказал Семин «СЭ».

ЦСКА после одиннадцатого тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.