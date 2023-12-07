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Сегодня, 16:29

Чанов: «Если ЦСКА будет реализовывать моменты, команда может претендовать на первое место в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил шансы московской команды попасть в тройку по итогам сезона.

«ЦСКА всегда ставит перед собой задачу максимум. Естественно в последней игре будут приложены все силы для достижения положительного результата. Все зависит от межсезонья. Главное, чтобы выздоровели ребята, которые сейчас на травме. Команда пропустила много мячей. Если бы такого не было, ЦСКА был бы в тройке. Если армейцы будут реализовывать моменты, они могут претендовать на первое место в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 декабря армейцы сыграют на выезде с «Краснодаром». Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-esli-tsska-budet-realizovy-vat-momenty-komanda-mozhet-pretendovat-na-pervoe-mesto-v-rpl/
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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