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Сегодня, 16:41

Николаев назвал необъяснимым назначение Фисенко на 18-й тур

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался о назначении Андрея Фисенко на два матча 18-го тура РПЛ.
— Андрей Фисенко получил назначения сразу на два матча 18-го тура. Вы понимаете логику Мажича?

— Это необъяснимое назначение, — приводит «Спорт День за Днем» слова Николаева.

— Может, просто судей не хватает?

— Ну почему не хватает? У нас хватает судей. Проходят обучение молодые судьи, которые могут работать видеоарбитрами. Во всяком случае мы можем обходиться без того, чтобы по две игры в туре давать одному и тому же человеку.

— Выходит, что можно ошибаться, но все равно продолжишь получать назначения?

— Мажич, по всей видимости, назначением Андрея Фисенко поддержал его решение в прошлом туре о неудалении Пиняева. Какое еще может быть объяснение?

Фисенко будет работать ВАР в матче «Спартак» — «Крылья Советов» (9 декабря). Также его назначили ассистентом ВАР на игру «Сочи» — «Оренбург» (10 декабря).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nikolaev-naznachenie-fisenko-na-18-y-tur-mazhich-podderzhal-neudalenie-pinyaeva-
Футбол
РПЛ
Алексей Николаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

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