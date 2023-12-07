Николаев назвал необъяснимым назначение Фисенко на 18-й тур

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался о назначении Андрея Фисенко на два матча 18-го тура РПЛ.

— Андрей Фисенко получил назначения сразу на два матча 18-го тура. Вы понимаете логику Мажича?

— Это необъяснимое назначение, — приводит «Спорт День за Днем» слова Николаева.

— Может, просто судей не хватает?

— Ну почему не хватает? У нас хватает судей. Проходят обучение молодые судьи, которые могут работать видеоарбитрами. Во всяком случае мы можем обходиться без того, чтобы по две игры в туре давать одному и тому же человеку.

— Выходит, что можно ошибаться, но все равно продолжишь получать назначения?

— Мажич, по всей видимости, назначением Андрея Фисенко поддержал его решение в прошлом туре о неудалении Пиняева. Какое еще может быть объяснение?

Фисенко будет работать ВАР в матче «Спартак» — «Крылья Советов» (9 декабря). Также его назначили ассистентом ВАР на игру «Сочи» — «Оренбург» (10 декабря).