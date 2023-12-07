Лапочкин раскритиковал назначение Чистякова и Казарцева на 18-й тур РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» высказался о назначении арбитров Артема Чистякова и Василия Казарцева на матчи 18-го тура РПЛ.

«В прошлом туре в матче «Краснодар» — «Оренбург» главный арбитр Чистяков правильно назначил пенальти, но не удалил вратаря «Оренбурга» за лишение явной возможности забить гол. ВАР не вмешивался. И оба арбитра — Чистяков и Казарцев — получают назначения на предстоящий тур. Можно вспомнить матч «Урала» с «Ростовом» и удаление Егорычева. Тогда эпизод был в центре поля, нам сказали, что это красная карточка. В эпизоде в Краснодаре нет никакой попытки сыграть в мяч, а судья показал желтую и после этого получил назначение. Получается, это правильное решение? Это вызывает недоумение. Весь сезон нам показывают, объясняют, нас обучают — и потом такое. Может, над российским судейством ставят какой-то эксперимент?», — сказал Лапочкин «СЭ».

Арбитр Василий Казарцев получил назначение на матч «Факел» — «Динамо», Артем Чистяков обслужит матч «Локомотив» — «Урал».