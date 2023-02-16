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Сегодня, 16:49

Булыкин объяснил, почему Дзюба должен играть в стартовом составе «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, кто должен выходить в стартовом составе «Локомотива» в первом матче 1/4 финала Кубка России (путь РПЛ) против «Спартака»: Артем Дзюба или Иван Игнатьев.

«Честно говоря, не знаю, кто как себя проявляет на тренировках, кто насколько готов. Сейчас нужен результат. Вряд ли кого-то будут ставить ради каких-то предыдущих заслуг или ради какого-то громкого имени, или того, кого купили за большие деньги. Будут смотреть на состояние футболистов, и здесь мне сложно сказать. Хотя там было много вариантов, и Камано даже играл в нападении, но я вижу в атаке Дзюбу с Пиняевым, — отметил Дмитрий Булыкин. Дзюба всегда может побороться за мяч, всегда скинуть и замкнуть передачу с фланга, поэтому, если он форме и готов, то для меня он, конечно, является одним из основных форвардов, и Пиняев, которому надо набирать опыт, мастерство. Рядом с Дзюбой ему будет очень интересно и полезно. Поэтому я вижу эту связку», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Он также заявил, что сейчас команде нужно бороться за Кубок России. По его словам, в чемпионате нужно выполнять задачу минимум — это уйти из опасной зоны стыковых матчей и не думать об этом.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-obyasnil-pochemu-dzyuba-dolzhen-igrat-v-startovom-sostave-lokomotiva
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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