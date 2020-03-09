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Чалов в РПЛ не реализовал третий пенальти подряд

16:12
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В матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» нападающий ЦСКА Федор Чалов с пенальти не смог переиграть голкипера дончан Сергея Песьякова.

21-летний форвард в РПЛ не реализовал третий 11-метровый удар подряд. В прошлый раз подобным образом он отличился в игре против «Локомотива» (1:0) в июле 2019 года. (Денис Аль-Юсифи)

Пенальти Федора Чалова в карьере

Дата

Команда

Турнир

Матч

Минута

Вратарь

Исход

15.06.2016

Россия (юн.)

ТМ

Чехия (юн.) — 3:3

31-я

Ян Чтвртечка

Гол

05.09.2016

Россия (юн.)

ТМ

Латвия (юн.) — 2:1

82-я

Ричардс Матревичс

Гол

02.11.2016

ЦСКА (юн.)

Юн. лига УЕФА

Монако (юн.) — 5:0

43-я

Лоик Бадиашиль

Гол

28.09.2018

ЦСКА

ЧР

Оренбург — 1:0

32-я

Евгений Фролов

Гол

18.05.2019

ЦСКА

ЧР

Ахмат — 1:0

64-я

Евгений Городов

Гол

28.07.2019

ЦСКА

ЧР

Локомотив — 1:0

42-я

Гильерме

Гол

15.09.2019

ЦСКА

ЧР

Тамбов — 2:0

66-я

Георгий Шелия

Вратарь

29.09.2019

ЦСКА

ЧР

Урал — 3:0

76-я

Олег Баклов

Вратарь

15.10.2019

Россия (мол.)

ОЧЕ

Эстония (мол.) — 5:0

26-я

Карл Якоб Хайн

Гол

09.03.2020

ЦСКА

ЧР

Ростов — 2:3

83-я

Сергей Песьяков

Вратарь
Ростов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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