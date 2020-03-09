Чалов в РПЛ не реализовал третий пенальти подряд
В матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» нападающий ЦСКА Федор Чалов с пенальти не смог переиграть голкипера дончан Сергея Песьякова.
? Сергей Песьяков отразил 11-метровый удар Федора Чалова и не дал армейцам сравнять счет на 86-й минуте встречи!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020
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21-летний форвард в РПЛ не реализовал третий 11-метровый удар подряд. В прошлый раз подобным образом он отличился в игре против «Локомотива» (1:0) в июле 2019 года. (Денис Аль-Юсифи)
Пенальти Федора Чалова в карьере
|
Дата
|
Команда
|
Турнир
|
Матч
|
Минута
|
Вратарь
|
Исход
|
15.06.2016
|
Россия (юн.)
|
ТМ
|
Чехия (юн.) — 3:3
|
31-я
|
Ян Чтвртечка
|
Гол
|
05.09.2016
|
Россия (юн.)
|
ТМ
|
Латвия (юн.) — 2:1
|
82-я
|
Ричардс Матревичс
|
Гол
|
02.11.2016
|
ЦСКА (юн.)
|
Юн. лига УЕФА
|
Монако (юн.) — 5:0
|
43-я
|
Лоик Бадиашиль
|
Гол
|
28.09.2018
|
ЦСКА
|
ЧР
|
Оренбург — 1:0
|
32-я
|
Евгений Фролов
|
Гол
|
18.05.2019
|
ЦСКА
|
ЧР
|
Ахмат — 1:0
|
64-я
|
Евгений Городов
|
Гол
|
28.07.2019
|
ЦСКА
|
ЧР
|
Локомотив — 1:0
|
42-я
|
Гильерме
|
Гол
|
15.09.2019
|
ЦСКА
|
ЧР
|
Тамбов — 2:0
|
66-я
|
Георгий Шелия
|
Вратарь
|
29.09.2019
|
ЦСКА
|
ЧР
|
Урал — 3:0
|
76-я
|
Олег Баклов
|
Вратарь
|
15.10.2019
|
Россия (мол.)
|
ОЧЕ
|
Эстония (мол.) — 5:0
|
26-я
|
Карл Якоб Хайн
|
Гол
|
09.03.2020
|
ЦСКА
|
ЧР
|
Ростов — 2:3
|
83-я
|
Сергей Песьяков
|
Вратарь