Чалов в РПЛ не реализовал третий пенальти подряд

В матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» нападающий ЦСКА Федор Чалов с пенальти не смог переиграть голкипера дончан Сергея Песьякова.

? Сергей Песьяков отразил 11-метровый удар Федора Чалова и не дал армейцам сравнять счет на 86-й минуте встречи!



? #РостовЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/g4hfwZLxnZ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020

21-летний форвард в РПЛ не реализовал третий 11-метровый удар подряд. В прошлый раз подобным образом он отличился в игре против «Локомотива» (1:0) в июле 2019 года. (Денис Аль-Юсифи)

Пенальти Федора Чалова в карьере