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Чалов о ситуации с первым голом ЦСКА в ворота «Спартака»: «В футбол надо играть до конца»

Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своем отношении к эпизоду с первым голом в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

— Как-то боретесь с реализацией?

— Мы работаем над этим всегда, — ответил Чалов. — Но это психологический момент. У нас были в этой игре стопроцентные моменты?

— Но не только в этом матче.

— С «Динамо» было много моментов. Но не знаю.

— «Спартак» начал игру агрессивно. Красно-белые летели в подкаты чуть ли не прямыми ногами.

— Это дерби. Это нормально.

— После первого гола спорили с Джикией. Что это было?

— До конца не понял. Карраскаль лежал на поле. Они продолжили игру, мы отняли мяч и забили. И игроки «Спартака» говорили, что хотели выбить мяч. Не до конца понял этот эпизод. Но в футбол нужно играть до конца.

— Голевая Облякова — лучшая, которую получали в карьере?

— Да, классная передача. Я побежал на ближнюю, Ваня отдал передачу на дальнюю и я отскочил. Получилось так, как должно было быть.

— Вы — еще один игрок, которого не смог закрыть Денисов.

— Почему? Это не Маслов меня закрывал? А шутка, понял.

— Тематика перед матчем была супергероев. Видели это?

— Да, видел. Классная задумка.

— Считаете себя супергероем?

—Нет.

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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 0 : 0
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Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
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16.10 16:30
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