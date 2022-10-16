Чалов о ситуации с первым голом ЦСКА в ворота «Спартака»: «В футбол надо играть до конца»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своем отношении к эпизоду с первым голом в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

— Как-то боретесь с реализацией?

— Мы работаем над этим всегда, — ответил Чалов. — Но это психологический момент. У нас были в этой игре стопроцентные моменты?

— Но не только в этом матче.

— С «Динамо» было много моментов. Но не знаю.

— «Спартак» начал игру агрессивно. Красно-белые летели в подкаты чуть ли не прямыми ногами.

— Это дерби. Это нормально.

— После первого гола спорили с Джикией. Что это было?

— До конца не понял. Карраскаль лежал на поле. Они продолжили игру, мы отняли мяч и забили. И игроки «Спартака» говорили, что хотели выбить мяч. Не до конца понял этот эпизод. Но в футбол нужно играть до конца.

— Голевая Облякова — лучшая, которую получали в карьере?

— Да, классная передача. Я побежал на ближнюю, Ваня отдал передачу на дальнюю и я отскочил. Получилось так, как должно было быть.

— Вы — еще один игрок, которого не смог закрыть Денисов.

— Почему? Это не Маслов меня закрывал? А шутка, понял.

— Тематика перед матчем была супергероев. Видели это?

— Да, видел. Классная задумка.

— Считаете себя супергероем?

—Нет.