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Сегодня, 23:27

Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии

Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии.

В воскресенье, 16 октября форвард забил в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Он отличился в восьмом матче подряд.

— Прекрасная серия результативная из восьми матчей. Какие эмоции?

— Никаких. Я на это не смотрю. Главное, чтобы команда набирала три очка. Сегодня не получилось этого, хотя забил.

— Но «Спартак» вышел на чистое второе место. Как прокомментируете?

— Никак. Еще 17 туров впереди.

— Какие цели есть до зимы?

— Цель — это набирать три очка в каждом матче.

«Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 13 матчах. Соболев занимает седьмую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата с 7 голами в 12 играх.

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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