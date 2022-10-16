Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии.

В воскресенье, 16 октября форвард забил в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Он отличился в восьмом матче подряд.

— Прекрасная серия результативная из восьми матчей. Какие эмоции?

— Никаких. Я на это не смотрю. Главное, чтобы команда набирала три очка. Сегодня не получилось этого, хотя забил.

— Но «Спартак» вышел на чистое второе место. Как прокомментируете?

— Никак. Еще 17 туров впереди.

— Какие цели есть до зимы?

— Цель — это набирать три очка в каждом матче.

«Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 13 матчах. Соболев занимает седьмую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата с 7 голами в 12 играх.