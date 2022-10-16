Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России

В матче 13-го тура РПЛ ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2.

Второй гол в ворота Игоря Акинфеева забил Александр Соболев, для которого этот мяч оказался 32-м в составе красно-белых в чемпионатах России.

25-летний форвард догнал деливших десятое место в бомбардирском списке Робсона и Николая Писарева, проведя значительно меньше матчей.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России