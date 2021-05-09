Чалов поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» и рассказал об отношении к Гончаренко

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

«Каково было играть в дождь? Английская погода, мне, в принципе, нравится. Мяч стелится. У футбола нет плохой погоды. Надеюсь, болельщикам дали какие-нибудь дождевики, чтобы никто не простыл. Меня не сильно мучала серия без голов, выходил на каждую игру с мыслью о том, чтобы команда победила. Я, как нападающий, хочу забивать в каждой игре. Вот, получилось забить в двух матчах подряд. Ничего не поменялось, чувствую себя хорошо, готовлюсь к «Динамо», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Чалов.

Также форвард рассказал о работе с главным тренером армейцев Ивицей Оличем и о настрое на игру с «Краснодаром», который возглавляет бывший тренер красно-синих Виктор Гончаренко.

«Олич? Как такового, общения нет. Мы, нападающие, всегда остаемся после тренировок, отрабатываем завершения. Он нам делает подачи. В целом, следит за нами. Настрой на «Краснодар» с учетом тренерского штаба быков? Не думал об этом. Выходил на игру с мыслями о том, чтобы забить и победить. Благодарен Гончаренко, но эта страница уже перевернута, двигаемся дальше. В перерыве как такового общения не было, были какие-то корректировки. Мы продолжали играть в свой футбол и смогли забить еще два гола», — добавил Чалов.

Благодаря победе над «Краснодаром» ЦСКА сохранил шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона-2020/21. Перед заключительным туром чемпионата России армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице с 50 очками.