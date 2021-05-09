Бывший футболист ЦСКА Пономарев назвал везением гол Чалова «Краснодару»
10:10
Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победный гол форварда красно-синих Федора Чалова в ворота «Краснодара» (3:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.
«Он не блещет. Его гол — удачное стечение обстоятельств. У «Краснодара» началась паника. Они безграмотно играют в обороне. Чалову как всегда повезло. Там мячу некуда уже было деваться. Это везение. Вот Эджуке молодец, старается. Похожее старание должно быть у Чалова. А он все время играет на свободных мячах», — сказал Пономарев «СЭ».
ЦСКА с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — 11-я строчка и 38 баллов.
(Владимир Пушкарев)
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