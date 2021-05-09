Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Пономарев назвал везением гол Чалова «Краснодару»

10:10
Теги:

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победный гол форварда красно-синих Федора Чалова в ворота «Краснодара» (3:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Он не блещет. Его гол — удачное стечение обстоятельств. У «Краснодара» началась паника. Они безграмотно играют в обороне. Чалову как всегда повезло. Там мячу некуда уже было деваться. Это везение. Вот Эджуке молодец, старается. Похожее старание должно быть у Чалова. А он все время играет на свободных мячах», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — 11-я строчка и 38 баллов.

(Владимир Пушкарев)

ЦСКА — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 20467
Все опросы
Кто станет вторым в РПЛ и попадет в Лигу чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Ее бросил Авербух, а она его обыграла на Олимпиаде за Францию. История Марины Анисиной
ТОП самых горячих любовников по знаку зодиака
Маск спрогнозировал захват мира валютой Dogecoin и «уронил» ее курс
Дайвер рассказал о 30-летней дружбе с рыбой, которую он выходил

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры