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РПЛ поздравила с Днем Победы: «Мы никогда не забудем подвиги защитников Отечества»

11:10
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Российская премьер-лига опубликовала поздравление с Днем Победы.

«Мы искренне благодарны всем ветеранам войны, труженикам тыла, которые рисковали своими жизнями ради свободы нашей Родины и мира на всей Земле. Мы никогда не забудем подвиги защитников Отечества.

Все матчи 29-го тура Тинькофф РПЛ, который проходит с 7 по 10 мая с перерывом на 9 мая, начинаются с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вечная память героям!» - говорится в поздравлении на официальном сайте РПЛ.

 

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26575.html

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