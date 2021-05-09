РПЛ поздравила с Днем Победы: «Мы никогда не забудем подвиги защитников Отечества»
11:10
Российская премьер-лига опубликовала поздравление с Днем Победы.
«Мы искренне благодарны всем ветеранам войны, труженикам тыла, которые рисковали своими жизнями ради свободы нашей Родины и мира на всей Земле. Мы никогда не забудем подвиги защитников Отечества.
Все матчи 29-го тура Тинькофф РПЛ, который проходит с 7 по 10 мая с перерывом на 9 мая, начинаются с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вечная память героям!» - говорится в поздравлении на официальном сайте РПЛ.
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