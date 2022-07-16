Зайнутдинов — о промежуточном первом месте ЦСКА в таблице: «Это только начало сезона, поэтому ничего не загадываем пока»
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов дал комментарий по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).
— Пару слов по поводу победы.
— Очень рад, что победили в первом матче.
— Что Федотов сказал после матча?
— Что не стоит расслабляться, это только начало сезона.
— Насколько тебе комфортно а вентральной защите? Тяжело ли было перестраиваться?
— В центре нормально, но перестроиться было тяжело.
— «Зенит» уже потерял очки. Будете бороться за победу?
— Это только начало сезона, поэтому ничего не загадываем пока.
— Какие цели вообще ставьте?
— Цыплят по осени считают, поэтому нечего сказать.
— Что у тебя за стычка была с Гаджиевым?
— Это эмоции, после матча руки пожали, поэтому в дружеских отношениях остались.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1
|
|
Бактиер Зайнутдинов
ЦСКА
|1
|0
|1