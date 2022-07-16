Зайнутдинов — о промежуточном первом месте ЦСКА в таблице: «Это только начало сезона, поэтому ничего не загадываем пока»

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов дал комментарий по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

— Пару слов по поводу победы.

— Очень рад, что победили в первом матче.

— Что Федотов сказал после матча?

— Что не стоит расслабляться, это только начало сезона.

— Насколько тебе комфортно а вентральной защите? Тяжело ли было перестраиваться?

— В центре нормально, но перестроиться было тяжело.

— «Зенит» уже потерял очки. Будете бороться за победу?

— Это только начало сезона, поэтому ничего не загадываем пока.

— Какие цели вообще ставьте?

— Цыплят по осени считают, поэтому нечего сказать.

— Что у тебя за стычка была с Гаджиевым?

— Это эмоции, после матча руки пожали, поэтому в дружеских отношениях остались.