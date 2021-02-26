Чагров о переходе Сямука: «Не представляю, какие игры затевает руководство «Тамбова», привозя такое «усиление»
Исключенный из заявки «Тамбова»? вратарь Никита Чагров прокомментировал подписание клубом белорусского голкипера Родиона Сямука.
«Он из белорусской лиги, толком не играл даже там, в основном выходил в первом дивизионе, – приводит слова Чагрова matchtv.ru. – Возрастной, по тренировкам видно, что он на порядок слабее всех трех вратарей, которые есть у «Тамбова». Не представляю, какие игры затевает руководство «Тамбова», привозя такое «усиление» на полностью укомплектованную позицию. Стоит присмотреться к характеру матча, где Сямук сыграет? Думаю, это очевидно».
25 февраля Сямука внесли в заявку на весеннюю часть сезона Тинькофф РПЛ, а Чагрова отзаявили. Сегодня «Тамбов» проведет матч 20-го тура против «Ротора». Начало в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1318194_Nikita_Chagrov__o_Samuke_Ne_predstavlaju_kakije_igry_zatevajet_rukovodstvo_Tambova_privoza_takoje_usilenije
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