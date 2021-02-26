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Чагров о переходе Сямука: «Не представляю, какие игры затевает руководство «Тамбова», привозя такое «усиление»

18:51
Никита Чагров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Чагров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Исключенный из заявки «Тамбова»? вратарь Никита Чагров прокомментировал подписание клубом белорусского голкипера Родиона Сямука.

«Он из белорусской лиги, толком не играл даже там, в основном выходил в первом дивизионе, – приводит слова Чагрова matchtv.ru. – Возрастной, по тренировкам видно, что он на порядок слабее всех трех вратарей, которые есть у «Тамбова». Не представляю, какие игры затевает руководство «Тамбова», привозя такое «усиление» на полностью укомплектованную позицию. Стоит присмотреться к характеру матча, где Сямук сыграет? Думаю, это очевидно».

25 февраля Сямука внесли в заявку на весеннюю часть сезона Тинькофф РПЛ, а Чагрова отзаявили. Сегодня «Тамбов» проведет матч 20-го тура против «Ротора». Начало в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1318194_Nikita_Chagrov__o_Samuke_Ne_predstavlaju_kakije_igry_zatevajet_rukovodstvo_Tambova_privoza_takoje_usilenije

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