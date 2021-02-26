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Александр Хацкевич считает, что «Ротор» неплохо укомплектован

18:57
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Сборы прошли достаточно продуктивно, — сказал Хацкевич в эфире канала «Матч премьер». — Все покажут первые игры. Мы укрепились достаточно квалифицированными футболистами, которые имеют опыт выступления за сборные. Ребята боролись за чемпионство в своей команде, имеют международный опыт. Мы довольно неплохо укомплектованы».

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

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