Защитник «Сочи» Цаллагов рассказал об ожиданиях от матча с «Локомотивом»

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом».

«Разницы для нас нет между кубковой игрой и чемпионатом, мы хотим выиграть у любого соперника. В первую очередь, нам нужно сконцентрироваться на себе.



Индивидуальная награда? Каждому игроку будет приятна награда, я об это не думаю. Вот если нашу команду признают лучшей, для меня это будет более приятной наградой», — сказал Цаллагов на пресс-конференции.

Завтра, 7 апреля, «Сочи» сыграет с «Локомотивом» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Начало — в 19.00 (мск).

(Антон Иванов)