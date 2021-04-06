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Защитник «Сочи» Цаллагов рассказал об ожиданиях от матча с «Локомотивом»

10:38
Ибраим Цаллагов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Ибраим Цаллагов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом».

«Разницы для нас нет между кубковой игрой и чемпионатом, мы хотим выиграть у любого соперника. В первую очередь, нам нужно сконцентрироваться на себе.

Индивидуальная награда? Каждому игроку будет приятна награда, я об это не думаю. Вот если нашу команду признают лучшей, для меня это будет более приятной наградой», — сказал Цаллагов на пресс-конференции.

Завтра, 7 апреля, «Сочи» сыграет с «Локомотивом» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Начало — в 19.00 (мск).

(Антон Иванов)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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