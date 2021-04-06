Федотов, возможно, будет присутствовать на матче с «Локомотивом»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко сообщил, что наставник команды Владимир Федотов будет присутствовать на матче БЕТСИТИ Кубка России.

«Задача была у нас — восстановить ребят, чтобы они были готовы к «Локомотиву». Вчера Владимиру Федотову было гораздо лучше, возможно, завтра он будет присутствовать на матче. Все зависит от организма, как он справится с ангиной. То у него температура есть, то нет.



У Джанаева микроповреждение, надеемся, что в ближайших турах он вернется. До конца решения по вратарю в завтрашнем матче нет, будем решать завтра. Новосельцев и Жоаузинью не сыграют. Для нас приоритетов нет, кубок или чемпионат, задача выиграть все матчи», — сказал Фоменко на пресс-конференции.

Тренер также отметил, что полузащитник Ивелин Попов все еще восстанавливается и присоединится к команде позже.

2 дня назад стало известно, что главный тренер «Сочи» Федотов заболел ангиной. Завтра, 7 апреля, «Сочи» сыграет с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России. Начало — в 19.00 (мск).

(Антон Иванов)