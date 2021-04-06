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Радимов не верит в возможное чемпионство «Спартака»

10:40
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил вероятность того, что «Спартак» может стать чемпионом России.

«Сезон еще не закончен. Еще играть и играть. Красно-белым еще предстоят матчи с «Локомотивом», ЦСКА. А там сзади «Рубин», «Динамо». Не спешите с выводами. А если в следующем туре команда Николича шлепнет «Спартак»? Что вы тогда будете говорить?» — сказал Радимов «СЭ».

После 24 туров РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. У лидирующего «Зенита» 51 балл в активе.

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