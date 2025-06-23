Футбол
23 июня, 20:41

Бывший защитник «Крыльев Советов» Джорджевич вошел в тренерский штаб «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ненад Джорджевич.
Фото Global Look Press

Экс-защитник «Крыльев Советов» Ненад Джорджевич присоединился к штабу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, сообщает пресс-служба красно-белых.

45-летний серб займет пост первого ассистента Станковича. С лета 2023 года он был ассистентом главного тренера в эмиратском «Аль-Васле». Также Ненад работал в шведских «Хаммарбю» и «Кальмаре».

Во время карьеры футболиста Джорджевич с 2010 по 2012 играл в «Крыльях Советов». Также он выступал за «Партизан», «Единство», «Обилич», японский «ДЖЕФ Юнайтед» и «Кальмар».

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Источник: ФК «Спартак»
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Популярное видео
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adiоs Amigos R

    Вошёл, чтобы повторить путь Карреры

    24.06.2025

  • spartsmen

    Мостовому на заметку: получай сербский паспорт, чудила :grin:

    24.06.2025

  • анатолий еремин

    Тихонову уже 55 в этом возрасте ужезавязывают с тренерством ,а не помощником идут.

    24.06.2025

  • Кондрат Ник

    Это все пополнение команды перед новым сезоном? Осталось вроде меньше месяца до начала сезона. Покупки и продажи будут? Или все новости про Спартак это пополнение тренерского состава. Ассистент тренера в ОАЭ в 45 лет это серьезное пополнение тренерского штаба. Какая будет следующая сенсация про Спартак? Покупка кого? Нового массажиста, водителя или начальника прачечной в Тарасовке? Ничего не имею против работников Спартака. Но эти люди обслуживают команду, а не меняют ничего в игре Спартака. Журналистам больше нечего писать про футбол? А можно ПРОФЕССИОНАЛьНУЮ аналитику про команды РПЛ прочитать? Кому что светит в новом сезоне, какие новые покупки/продажи. Не слухи, а инсайд и аналитика. Или это слишком сложно и слишком профессионально для журналистов газеты. Денег мало видимо платят. Или занимают не свое место.

    24.06.2025

  • allarionow

    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сайт». 13 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

    24.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    :woman_facepalming::man_shrugging::face_with_symbols_over_mouth:

    24.06.2025

  • Porco Rosso

    Зачем он туда вошёл?

    24.06.2025

  • Строитель 1947

    Можно понять, а можно принять. Удачи, брат. Возможно не нужная информация.

    23.06.2025

  • zzzz1400

    Абсолютно не нужная новость

    23.06.2025

  • Славомудр Приморский

    Новый помошник ГТ по защите... Косплей в подстраховку, как в случае с удачно запрыгнувшим на золото бергамцем? ))) Очередное подтверждение немощности - да какой там немощности, абсолютной футбольной импотенции! - счетовода Малышева сотоварищи. Бергамцу досталась укомплектованная и подготовленная ДА _команда_, у Стана же сейчас лишь обломки таковой.

    23.06.2025

  • Строитель 1947

    Я немного играл в хоккей с мячом. Был кандидатом в сборую СССР среди юношей.

    23.06.2025

  • Gordon

    Вадик, ставить минусы не бзди ;-)

    23.06.2025

  • Строитель 1947

    Правда больше за хоккейный. ЯК -15! Зимин, Шадрин, Шепелев, Капустин (мой земляк).

    23.06.2025

  • Строитель 1947

    Я немного болею за Спартак с 1978-го года. Так получилось... Вас уважаю!

    23.06.2025

  • Gordon

    Любой тренер работает с теми помощниками, с которыми ему комфортно. Другое дело, что результаты разные. Вот и посмотрим.

    23.06.2025

  • Millwall82

    Толстому бороде Кальмаров к пиву подвозить будет.

    23.06.2025

  • Строитель 1947

    Ну заяц погоди!

    23.06.2025

  • zg

    А что стало с бывшим "первым" ассистентом?!Вообще неплохо бы от тренера слышать,нафига пришел тот или иной человек,за что конкретно будет отвечать и тд и тп...А так непойми что,непойми зачем!

    23.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Теперь точно чемпион

    23.06.2025

  • 55555....

    Лучше бы Тихонова подтянул. Нах всякие кальмары? Только бабло вытягивают..

    23.06.2025

  • Natalya Antropova

    Вся жизнь впереди, Надейся и жди... (с) 1974

    23.06.2025

  • Vadson

    увы, так делают все)) с другой стороны, какой-никакой опыт есть, уже неплохо. Будем надеяться, что пользу свою принесет.

    23.06.2025

  • Jean4

    Станкович дружков своих подтягивает? Такое ощущение, что у него в тренерском штабе люди находятся только для того, чтобы на судей бросаться. Вот еще одного подтянул.

    23.06.2025

    • Корнеев, Гердт, Ведерников и Топинка участвуют в сборах с основным составом «Локомотива»

    Источник: Карраскаль согласовал контракт с «Фламенго»
