Бывший защитник «Крыльев Советов» Джорджевич вошел в тренерский штаб «Спартака»

Экс-защитник «Крыльев Советов» Ненад Джорджевич присоединился к штабу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, сообщает пресс-служба красно-белых.

45-летний серб займет пост первого ассистента Станковича. С лета 2023 года он был ассистентом главного тренера в эмиратском «Аль-Васле». Также Ненад работал в шведских «Хаммарбю» и «Кальмаре».

Во время карьеры футболиста Джорджевич с 2010 по 2012 играл в «Крыльях Советов». Также он выступал за «Партизан», «Единство», «Обилич», японский «ДЖЕФ Юнайтед» и «Кальмар».