Источник: Карраскаль согласовал контракт с «Фламенго»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль близок к переходу в бразильский «Фламенго», сообщает журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, 27-летний колумбиец уже согласовал контракт перед потенциальным трансфером. Карраскаль все еще не прибыл в распоряжение «Динамо», игроки которого уже находятся на тренировочном сборе.

Контракт Карраскаля с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В сезоне-2024/25 хавбек забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач в 35 матчах.