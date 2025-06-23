Футбол
23 июня, 22:38

Источник: Карраскаль согласовал контракт с «Фламенго»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль близок к переходу в бразильский «Фламенго», сообщает журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, 27-летний колумбиец уже согласовал контракт перед потенциальным трансфером. Карраскаль все еще не прибыл в распоряжение «Динамо», игроки которого уже находятся на тренировочном сборе.

Контракт Карраскаля с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В сезоне-2024/25 хавбек забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач в 35 матчах.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • zg

    Не ну Валера то красавец без вариантов!)

    24.06.2025

  • shpasic

    Карпин уже вырастил Осипенко и Глебова)

    24.06.2025

  • Slava Bulatov

    на эти деньги можно купить хорошего игрока для динамо ! и не залетного гастербайтера

    24.06.2025

  • zg

    Дык академия работает!Галицкий там всех по именам знает!:point_up:?

    24.06.2025

  • zg

    Ну Кар ленивый,да и желанием не пышет,если за адекватные деньги,то наверное рады будут все....Только я не уверен,что бразилы жаждут их платить,поэтому,возможно повыпендриваются и приедет он в Динамо...

    24.06.2025

  • bishevcky

    Как Краснодар.

    23.06.2025

  • m_16

    Ну так всё честно, не как Зенит, а своими воспитанниками!

    23.06.2025

  • Они решили всех что-ли распродать? А кто будет стремиться к чемпионству?!

    23.06.2025

  • zg

    По пути Бителло али реально свалит?)

    23.06.2025

    • Бывший защитник «Крыльев Советов» Джорджевич вошел в тренерский штаб «Спартака»

    Источник: «Зенит» близок к подписанию аргентинского защитника Веги
