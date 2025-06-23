Корнеев, Гердт, Ведерников и Топинка участвуют в сборах с основным составом «Локомотива»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Локомотив» Борис Борисович Ротенберг рассказал о том, что четыре игрока из молодежного состава проводят сборы с основной командой.

«На сегодняшний день можно сказать, что мы продолжаем двигаться в правильном направлении. Воспитание своих футболистов для основного состава — огромный труд большого количества сотрудников Клуба и Академии. Большое спасибо руководству Клуба и главному тренеру Михаилу Михайловичу за веру, поддержку и предоставленный шанс для ребят. Уверен, что это только начало. Желаю парням продемонстрировать на сборе основы все свои сильные качества. Их пример доказывает, что у каждого воспитанника «Локомотива» есть шанс заиграть на самом высоком уровне. Будущее начинается здесь», — цитирует Ротенберга клубная пресс-служба.

Артем Корнеев, Арсений Гердт, Егор Ведерников и Станислав Топинка участвуют в сборах с основным составом команды. Тренировки проходят на клубной базе в Баковке.