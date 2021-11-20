Кавазашвили: «Дзюба — лучший форвард в стране. Но своим поведением он оскорбил Карпина и сборную»
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).
«Дзюба сейчас — лучший форвард в стране. В сборной он необходим. Но его поведение — оскорбление лично главного тренера Карпина и сборной команды страны. Своим отказом он оскорбляет не только РФС и Карпина, но и нас с вами. Лучший нападающий страны своим отказом желает сборной поражения. Артем — одумайся! Позвони в РФС и попроси прощения. Пусть своей игрой извинится перед российским народом. Тогда будет к нему совершенно другое отношение. Если мы проиграем в стыках без Дзюбы, то народ поднимется и заставит дисквалифицировать Дзюбу в чемпионате. Он повел себя безобразно», — сказал Кавазашвили «СЭ».
«Зенит» набрал 33 очка и сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» потерпел пятое поражение подряд. Команда идет на 13-й строчке с 14 очками.
В текущем сезоне 33-летний Дзюба провел 20 матчей за «Зенит», забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.
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