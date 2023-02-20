Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на перепалку нападающего «Локомотива» Артемы Дзюбы и форварда «Ариса» Александра Кокорина в соцсетях.

«Кокорин уже возрастной, как и Дзюба. Не понимаю, для чего им эта перепалка. Кокорину тоже уже давно пора на пенсию, как он играет и ведет себя. Перепалка — их личное дело. Они что ли популярные футболисты? Только в скандалах. Их поведение не олицетворяет спортсменов. Не нужно эту перепалку на публику выносить», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее Кокорин ответил на пост Дзюбы с тренировки железнодорожников: «Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам». На что Дзюба пошутил: «Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься».