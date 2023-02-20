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Сегодня, 12:24

Дзюба пошутил в ответ на слова Кокорина о возрасте: «Пьяным забиваешь там и радуешься»

Дзюба и Кокорин вновь обменялись шутками в соцсети
Руслан Минаев
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба вновь обменялся шутками в соцсети с форвардом «Ариса» Александром Кокориным.

Кокорин ответил на пост Дзюбы с тренировки железнодорожников: «Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам».

На что Дзюба пошутил: «Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься».

Ранее игроки уже обменивались шутками в интернете. Кокорин и Дзюба вместе играл в «Зените» в 2016-2019 годах.

Александр Кокорин
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

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