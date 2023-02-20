Дзюба пошутил в ответ на слова Кокорина о возрасте: «Пьяным забиваешь там и радуешься»

Дзюба и Кокорин вновь обменялись шутками в соцсети

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба вновь обменялся шутками в соцсети с форвардом «Ариса» Александром Кокориным.

Кокорин ответил на пост Дзюбы с тренировки железнодорожников: «Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам».

На что Дзюба пошутил: «Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься».

Ранее игроки уже обменивались шутками в интернете. Кокорин и Дзюба вместе играл в «Зените» в 2016-2019 годах.