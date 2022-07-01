Кузнецов: «Эджуке стал одним из ключевых игроков ЦСКА. Неудивительно, что Шварц захотел заполучить его»
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном переходе нападающего Чидеры Эджуке в «Герту». По его мнению, желание 25-летнего нигерийца перейти в более сильный чемпионат является абсолютно нормальным.
«Герта» — это европейский чемпионат, который выше уровнем, чем Российская премьер-лига, — приводит слова Кузнецова «Чемпионат». — Тем более с оттоком иностранных игроков наш чемпионат будет только беднее. Но это хорошая возможность для российских игроков набирать мастерство. Желание Чидеры играть в хорошем чемпионате абсолютно нормальное. Каждый хочет повышать мастерство. Может, здесь его привлекала зарплата, но желание играть в Европе оправдано, и я его за это не осуждаю. Мы все стремимся к лучшему«.
Экс-защитник отметил, что нападающий очень прибавил за последний год в московском клубе.
«За последний год Эджуке стал одним из ключевых игроков ЦСКА. Неудивительно, что Шварц захотел заполучить его. Он очень прибавил за последний год. Когда Чидера пришел, были пробелы в видении поля, технике, тактике. От него всегда идет угроза на ворота соперника. Это очень качественный игрок», — сказал он.
В прошедшем сезоне Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -