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Кузнецов: «Эджуке стал одним из ключевых игроков ЦСКА. Неудивительно, что Шварц захотел заполучить его»

Кузнецов поделился мнением о возможном переходе Эджуке в «Герту»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном переходе нападающего Чидеры Эджуке в «Герту». По его мнению, желание 25-летнего нигерийца перейти в более сильный чемпионат является абсолютно нормальным.

«Герта» — это европейский чемпионат, который выше уровнем, чем Российская премьер-лига, — приводит слова Кузнецова «Чемпионат». — Тем более с оттоком иностранных игроков наш чемпионат будет только беднее. Но это хорошая возможность для российских игроков набирать мастерство. Желание Чидеры играть в хорошем чемпионате абсолютно нормальное. Каждый хочет повышать мастерство. Может, здесь его привлекала зарплата, но желание играть в Европе оправдано, и я его за это не осуждаю. Мы все стремимся к лучшему«.

Экс-защитник отметил, что нападающий очень прибавил за последний год в московском клубе.

«За последний год Эджуке стал одним из ключевых игроков ЦСКА. Неудивительно, что Шварц захотел заполучить его. Он очень прибавил за последний год. Когда Чидера пришел, были пробелы в видении поля, технике, тактике. От него всегда идет угроза на ворота соперника. Это очень качественный игрок», — сказал он.

В прошедшем сезоне Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4742519-kuznecov-neudivitelno-chto-shvarc-zahotel-zapoluchit-edzhuke-v-cska-on-zdorovo-pribavil.html
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ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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