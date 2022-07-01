Белоус о переходе Кассьерры в «Зенит»: «В предстоящем сезоне он станет главным топом РПЛ»
Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал переход нападающего Матео Кассьерры в «Зенит». 30 июня бывший форвард «Сочи» подписал контракт с питерским клубом.
«Сейчас Кассьеррра является самым эффективным футболистом российского чемпионата, — цитирует Betonmobile.ru Белоуса. — Он действует на поле практически без ошибок, имеет отличные технико-тактические показатели. Очень скоростной, блестяще играет не только головой, но и ногами. Но самое главное, этот парень просто великолепен в подыгрыше. Он всегда отдаст передачу партнеру, если тот находится в лучшем положении, и не жадничает».
Также Белоус уверен, что колумбийский нападающий сможет стать одним из лучших игроков РПЛ в следующем сезоне: «Можно не сомневаться, что Кассьерра значительно усилит и разнообразит атаку питерцев. Имея в партнерах таких футболистов, как бразильские полузащитники «Зенита», в предстоящем сезоне он станет главным топом РПЛ».
В сезоне-2021/22 25-летний форвард забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «Сочи».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -