Белоус о переходе Кассьерры в «Зенит»: «В предстоящем сезоне он станет главным топом РПЛ»

Белоус уверен, что Кассьерра станет одним из лучших игроков в РПЛ в следующем сезоне

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал переход нападающего Матео Кассьерры в «Зенит». 30 июня бывший форвард «Сочи» подписал контракт с питерским клубом.

«Сейчас Кассьеррра является самым эффективным футболистом российского чемпионата, — цитирует Betonmobile.ru Белоуса. — Он действует на поле практически без ошибок, имеет отличные технико-тактические показатели. Очень скоростной, блестяще играет не только головой, но и ногами. Но самое главное, этот парень просто великолепен в подыгрыше. Он всегда отдаст передачу партнеру, если тот находится в лучшем положении, и не жадничает».

Также Белоус уверен, что колумбийский нападающий сможет стать одним из лучших игроков РПЛ в следующем сезоне: «Можно не сомневаться, что Кассьерра значительно усилит и разнообразит атаку питерцев. Имея в партнерах таких футболистов, как бразильские полузащитники «Зенита», в предстоящем сезоне он станет главным топом РПЛ».

В сезоне-2021/22 25-летний форвард забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «Сочи».