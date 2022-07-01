Бийол вернется в ЦСКА в конце следующей недели
Агент защитника ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж рассказал, когда его клиент вернется в расположение московского клуба. По его словам, возвращение 23-летнего словенца откладывается еще на неделю.
«Яка попросил еще несколько выходных и клуб пошел ему навстречу, — приводит слова Чибежа «РБ Спорт». — Бийол должен вернуться в расположение ЦСКА в конце следующей недели. Ему действительно нужны дополнительные дни отдыха, он провел больше двух недель в сборной Словении».
Напомним, что Бийол попросил ЦСКА дать ему отпуск до 1 июля.
В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт словенца с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.
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10
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11
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12
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|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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