Бийол вернется в ЦСКА в конце следующей недели

Агент защитника ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж рассказал, когда его клиент вернется в расположение московского клуба. По его словам, возвращение 23-летнего словенца откладывается еще на неделю.

«Яка попросил еще несколько выходных и клуб пошел ему навстречу, — приводит слова Чибежа «РБ Спорт». — Бийол должен вернуться в расположение ЦСКА в конце следующей недели. Ему действительно нужны дополнительные дни отдыха, он провел больше двух недель в сборной Словении».

Напомним, что Бийол попросил ЦСКА дать ему отпуск до 1 июля.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт словенца с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.