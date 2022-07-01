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Бийол вернется в ЦСКА в конце следующей недели

Карен Саркисян
Корреспондент
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Агент защитника ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж рассказал, когда его клиент вернется в расположение московского клуба. По его словам, возвращение 23-летнего словенца откладывается еще на неделю.

«Яка попросил еще несколько выходных и клуб пошел ему навстречу, — приводит слова Чибежа «РБ Спорт». — Бийол должен вернуться в расположение ЦСКА в конце следующей недели. Ему действительно нужны дополнительные дни отдыха, он провел больше двух недель в сборной Словении».

Напомним, что Бийол попросил ЦСКА дать ему отпуск до 1 июля.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт словенца с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bijol-vernetsya-v-tsska-v-kontse-sleduyushhej-nedeli/
Яка Бийол
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